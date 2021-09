「ゾウの8倍重い」「かみつく力がティラノサウルスの10倍」などスケールがデカすぎる古代の超巨大サメ「メガロドン」にまつわる7つの伝説

脊椎動物としては最も長命な ニシオンデンザメ や、世界最大の光る脊椎動物である ヨロイザメ など、サメには驚異的な能力や特徴を持つものが多く存在します。そんな中でも、捕食動物としては史上最大級の体格を持っていたとされる古代の巨大サメ「 メガロドン 」について、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。 7 megalodon shark facts that will blow your mind | Live Science https://www.livescience.com/facts-about-megalodon.html ◆1:歯の化石が「ドラゴンの舌」だと思われていた メガロドンの歯は長さが10~12cmに達することもあったため、中世ヨーロッパの人々はメガロドンの歯の化石をドラゴンの舌先が石化したものだと思っていたとのこと。また、17世紀頃にはメガロドンの歯が毒を消す不思議なお守りとして珍重されていたとの記録も残っています。

・関連記事

古代の超巨大ザメ「メガロドン」が絶滅した原因が最新研究で示される - GIGAZINE



古代の巨大ザメ「メガロドン」とジェイソン・ステイサムがバトルを繰り広げる「THE MEG」予告編公開 - GIGAZINE



1900万年前にサメの大量絶滅「シャークポカリプス」が起こっていた可能性がある - GIGAZINE



かつて隆盛を誇りながらも絶滅してしまった巨大生物10選 - GIGAZINE



地球上で最古の脊椎動物「ニシオンデンザメ」の知られざる生態 - GIGAZINE

2021年09月25日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.