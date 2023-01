「The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War」佐藤英一監督インタビュー、今の時代に作られる「英雄伝説」とは？

The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War 第1話「誰そ彼は……黄昏の英雄」 ◆作品情報 ・スタッフ 原作:日本ファルコム 監督:佐藤英一 アニメーションストーリー考証:恵村まお シリーズ構成:リョウガヒデキ/恵村まお オリジナルキャラクターデザイン:原将治 キャラクターデザイン:大沢美奈 アニメーション制作:タツノコプロ ・キャスト ラヴィアン・ウィンスレット:小市眞琴 マーティン・S・ロビンソン:中村悠一 イセリア・フロスト:ブリドカット セーラ 恵美 タリオン・ドレイク:小野友樹 グラーク・グロマッシュ:壤晴彦 ジェイナ・ストーム:園崎未恵 ローガン・ムガート:近藤孝行 イバーノ:福島潤 タック:木島隆一 リィン・シュバルツァー:内山昂輝 アルティナ・オライオン:水瀬いのり ©2023 Nihon Falcom/「閃の軌跡NW」製作委員会

G: 本作の視聴者に「このあたりに注目して欲しい」と思っているポイントなどありますか? 佐藤: 当然、アクションやドラマといった内容面もですが、一番見て欲しいというか考えて欲しいなと思うのは、タイトルに「英雄伝説(The Legend of Heroes)」ってついているんですよね。「英雄伝説」シリーズの中の「閃の軌跡」という、「軌跡」シリーズの1つだと。そこで、「英雄って何なんだろうな」ということなんです。本当に今、こういう時代ですから、実際に戦争というものが、こんな形で起きるとは思っていなかったものが起こってしまったりして。当然、戦争を指導する人たちだけではなく末端の人、巻き込まれる市民という視点もあって、それを多面的に表現できる時代じゃないですか。個人が発信者になれる時代の戦争というか。自分が見たものをそのまま発信できる時代。そういう時に、果たして「英雄」に価値はあるのか、そもそも「英雄」を必要とするような世界なのか。メタな視点で見てくれとはいいませんし、普通にアニメとして楽しんでもらっていいんですけれど、ラヴィやその周りの魅力的なキャラクターたちが戦わなければいけない時代に、「英雄伝説」というタイトルを冠しているわけですよね。それに対する、私なりの答えを提示したつもりです。アニメを単純にぱらっと見る、それも楽しいんですけれど、「このアニメを今やる意味」というのが制作側にはあるので、そういったものをちょっとでも受け取ってもらったり、考えてもらうきっかけになるといいなと。 G: なるほど。 佐藤: あと、「単純にアニメで楽しんでもらいたい」というとき、普通はアクションやキャラクターの魅力を推すんですけれど、今回はあえていいますと、「小娘と実力者のギャップ」というか、。今の時代、若者が上の世代に面と向かって食ってかかるのが成り立ちにくい時代かなと思うのですが、あえてそういう時代に、構図としてそうではないものを提示しているところがあります。「大河ドラマ」のテイストを借りた「現代的じゃないお話」というつもりもまあなくはないですが、普遍的な人のあり方というのは実はそんなに変わらないと思うんです。本作はコミュニケーションを推したつもりはないんですけど、そういう場面が多いんです。今っぽいアニメなら同世代の登場人物しか出てないことが多いのですが、現実はいろんな世代がいるんです。そんな、上の世代や下の世代とどういう風に渡り合っていくべきなのか。だから最初、ラヴィはしゃべらないんです。でも、上とも下とも関わっていかなきゃならなくて。12話ではありますけれど、本当に大きな展開を見せますから、ぜひ楽しんでもらいたいです。 あと、まったくのネタですけれど、ウォレスというキャラクターがいるのですが、担当する役者さんが別の役でも出ていて、連続して話すシーンがあるんです。ウォレスが何かした瞬間、まるでそのキャラが別な場所に移ってしゃべっているかのような感じになっていて、役者さんは苦労なさったなと。アニメならではの独特な場面なので、普通の楽しみ方とは違いますけれど、見逃せないポイントかなと思います。どうせやるなら満漢全席だという作りなので、そのあたりも楽しんでもらいたいです。 G: 濃密なお話、ありがとうございました。 アニメ「The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War」は2023年1月8日からTOKYO MXほかにて放送・配信中。

日本ファルコムの人気ゲーム「 英雄伝説 閃の軌跡 」シリーズを原作としたアニメ「 The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War 」の放送が2023年1月から始まりました。今回、本作の 佐藤英一 監督に話をうかがう機会を得たので、どのように作品作りを進めていったのか、「英雄伝説」という一大シリーズが原作ということでどういった点に気を配っていったのか、細かく話をうかがってみました。 TVアニメ『The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War』公式サイト https://sen-anime.jp/

2023年01月14日 23時00分00秒

