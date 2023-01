2023年1月5日のヘッドラインニュース

I am the mama for Machina X Flayon (@machinaxflayon) of #holoTEMPUS! Good luck with your debut Flayon! He debuts on Jan 7th PST.



ホロスターズENマキナ・X・フレオン君のイラスト/デザインを担当させて頂きました〜!!

1/8のデビュー配信、ぜひ観てください! pic.twitter.com/EHC2D5XiAb