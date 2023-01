スマホカメラはどれほど「濃い肌の色」を正確に撮影できるのかApple・Samsung・Googleのハイエンドモデルで比較した結果とは？

・関連記事

Googleがスマホのカメラで撮影した「肌の色」を改善する仕組みを新たに発表 - GIGAZINE



ガラケーから最新iPhoneまで「ケータイのカメラ」の性能向上が一目で分かるシミュレーター - GIGAZINE



「スマホで撮影した写真のブラインドテスト」でiPhone 13 ProがPixel 5aに敗北 - GIGAZINE



HTMLだけでスマートフォンのカメラにアクセスするクールな方法 - GIGAZINE



顔認識技術による政府の監視はマイノリティを迫害し表現の自由を阻害すると電子フロンティア財団が警告 - GIGAZINE



アメリカの政府機関がコロナ詐欺対策の顔認証システムを廃止、プライバシーや人種差別の懸念から - GIGAZINE



リモート司法試験の顔認証で「黒人の顔が認識されない」という不具合が発生 - GIGAZINE



Facebookが黒人男性の動画を「霊長類」とタグ付けし謝罪 - GIGAZINE



2023年01月05日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.