2022年12月22日のヘッドラインニュース

もう少しで「RTA in Japan Winter 2022」が始まるということで、「RTA in Japan Summer 2022」でとくに印象に残ったRTAを紹介します。 なお、 ゲームやりこみ学会では、今回も感想ツイート(全RTA頑張る予定です)を投稿していこうと思います。RTAのお祭りを一緒に楽しみましょう! #RTAinJapan pic.twitter.com/S4Fvk07nHB

2022年12月21日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2022年12月22日 18時21分00秒

