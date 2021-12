児童ポルノを検出する「PhotoDNA」はMicrosoftの主張に反してハッシュから画像を再構成できる

上記の結果からAthalye氏は、Microsoftの主張に反して、PhotoDNAハッシュを使用して元の画像のサムネイルを複製することは可能だと示しています。なお、リボソームのコードやトレーニング済みモデルは以下からダウンロード可能です。 GitHub - anishathalye/ribosome: Synthesize photos from PhotoDNA using machine learning ???? https://github.com/anishathalye/ribosome

・関連記事

「違法画像の検出システムは簡単にだませる」ことを示した実例はこんな感じ - GIGAZINE



Verizonはいかにして自社クラウド内の児童ポルノを発見しているのか? - GIGAZINE



MicrosoftのOneDriveに児童ポルノを保存していたら通報されて逮捕 - GIGAZINE



Google・Facebook・Microsoftなどが協力してインターネットから児童ポルノを根絶するための5つの計画を発表 - GIGAZINE



Appleが「児童性的虐待資料検出はプライバシーを損なうものではない」とFAQを発表 - GIGAZINE

2021年12月22日 14時41分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.