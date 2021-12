2021年12月22日 14時05分 メモ

パンデミックの懸念のためCES 2022での基調講演をT-MobileのCEOが中止に



世界最大級のデジタル技術の見本市「CES 2022」で行われる予定だった、T-Mobileのマイク・シーベルトCEOによる基調講演が中止になったことがわかりました。CES 2022は現地とオンラインでのハイブリッド開催される予定で、オンラインでの講演配信も行われないとのこと。また、TwitterやFacebook運営元のMetaなども、現地会場への担当者派遣を取りやめています。



CESはネバダ州ラスベガス市で毎年1月上旬に開催される世界最大級のデジタル技術の見本市です。





「CES 2021」は新型コロナウイルスのパンデミックの影響により、史上初めて完全オンライン開催となり、2022年1月開催予定の「CES 2022」はオンラインと現地のハイブリッド開催が予定されています。



T-MobileはCES 2022においてマイク・シーベルトCEOによる基調講演を予定していましたが、自分たちや他の参加者の安全に配慮した結果、基調講演を中止することに決定したとのこと。スポンサーは降りませんが、現地に派遣する人数も相当減らす予定だそうです。



NVIDIAも基調講演を予定していますが、今のところT-Mobileのような中止の発表はなく、オンラインで実施される見込みとなっています。



このほか、TwitterやFacebook運営元のMeta、Pinterestなども現地会場への出展はしない方針であることを表明しています。



現地出展の意向を示しているのはQualcomm、OnePlus、HTCなど。ソニーやSamsung、Googleなどは「現地の状況を確認中」だとのことです。