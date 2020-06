世界最大級のITトレンドショー「COMPUTEX TAIPEI 2020」の中止が決定

Computex 2020 is officially canceled - The Verge https://www.theverge.com/2020/6/14/21290803/computex-2020-canceled-coronavirus 新型コロナウイルスの影響により多くの技術関連大型イベントが開催を 中止 もしくは リモートでの開催 を決定していますが、2020年9月に開催時期を延期していたCOMPUTEX TAIPEI 2020もついに公式に「2020年はイベントを開催しない」と発表しました。 COMPUTEX TAIPEIの主催者である台北コンピュータ協会(TCA)と台湾対外貿易開発評議会(TAITRA)は、公式サイト上で「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、世界中の主要な経済セクターは混乱しています。多くの国がCOVID-19のまん延を抑制するために渡航制限を課しており、国際的な出展者や訪問者、メディアを含むCOMPUTEX関係者がイベントに参加できない可能性があります。主催者であるTAITRAおよびTCAはCOMPUTEXの開催を2021年にまで延期することを決定しました」という声明を出しています。

2020年6月に台湾の台北で開催される予定だった世界最大級のITトレンドショー「 COMPUTEX TAIPEI 2020 」は、新型コロナウイルスの影響を加味して開催時期を同年9月に延期することを発表していたのですが、9月の開催も難しいということで2020年の開催は中止とすることが発表されました。次のCOMPUTEX TAIPEIは2021年の6月1日~5日に開催される予定です。 COMPUTEX TAIPEI -News-COMPUTEX is Rescheduled to 2021 https://www.computextaipei.com.tw/en_US/news/info.html?id=DEA9521F075CFA8A

2020年06月15日 09時45分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

