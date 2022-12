2022年12月27日のヘッドラインニュース

◤ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄◥ キービジュアル第3弾 更新 ◣__________◢ THE BLADE IS ME TVアニメ第2クール 『 #BLEACH 千年血戦篇-訣別譚-』 2023年7月より放送開始。 ✦公式サイト更新 https://t.co/QEczE2FIrI #BLEACH_anime pic.twitter.com/0njMIrUmOi

・1つ前のヘッドライン

2022年12月26日のヘッドラインニュース - GIGAZINE



2022年12月27日 18時23分00秒 in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.