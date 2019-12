シルベスター・スタローンが独りぼっちで家に取り残される「ホーム・アローン」のディープフェイク映像「ホーム・スタローン」

・関連記事

「シャイニング」のジャック・ニコルソンをジム・キャリーに置き換えたディープフェイク映像がまるで「完全リメイク」 - GIGAZINE



若きハン・ソロにハリソン・フォードをAIが割り当てたディープ・フェイク・ムービーが登場 - GIGAZINE



リアル過ぎると話題の実写版「ライオン・キング」をディープフェイクでアニメ版ライオン・キングにしてしまったムービー - GIGAZINE



ディープフェイクで人造したFacebookのザッカーバーグCEOが「データの支配」について語るムービーが話題に - GIGAZINE



ランボーが麻薬カルテルとの戦いの中でその冷酷さを再び目覚めさせる「ランボー5:ラスト・ブラッド」予告編公開 - GIGAZINE



2019年12月27日 12時31分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.