型落ちiPhoneを購入した結果アクティベーションすらできなかった恐怖の体験談

・関連記事

Appleが古いiPhoneの性能を落としていることがベンチマーク統計から明らかに、その狙いは何なのか? - GIGAZINE



盗んだiPhoneのアクティベーションロックはどうやって解除できるのか? - GIGAZINE



Appleが政府の「iPhoneのロック解除要請」を拒否したテロ事件で「FBIがAppleの協力なしでロック解除した」と当局が発表 - GIGAZINE



爆発しすぎて生産・販売中止になった「Galaxy Note 7」の爆発原因をサムスンが発表へ - GIGAZINE



2022年12月22日 17時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.