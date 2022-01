ニルヴァーナ「ネヴァーマインド」のジャケ写の赤ちゃんによる「児童ポルノだ」という訴訟を裁判官が却下

ニルヴァーナ の2枚目のアルバム「 ネヴァーマインド 」のジャケット写真に写る赤ちゃん本人が「あの写真は児童ポルノだ」としてレコード会社を相手取り訴訟を起こしていたのですが、裁判所が訴訟を却下したことが明らかになっています。 Nevermind baby’s child-porn lawsuit against Nirvana dismissed by judge | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2022/01/nevermind-babys-child-porn-lawsuit-against-nirvana-dismissed-by-judge/ 1991年にニルヴァーナがリリースした2枚目のアルバムである「ネヴァーマインド」は、全世界累計販売枚数が3000万枚を突破している同バンドの代表アルバムの1枚です。そんなネヴァーマインドのジャケット写真は、赤ん坊がプールを泳ぎながら釣り針にかかったドル紙幣を追いかけており、これは「資本主義に対するアンチテーゼ」とみなされてきました。

2022年01月05日 10時56分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

