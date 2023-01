2023年01月04日 15時39分 ネットサービス

NVIDIAがクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」を自動車でプレイ可能にすることを発表



NVIDIAが自動車メーカーと提携してクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」を自動車の車載ディスプレイで楽しめるようにすることを発表しました。



NVIDIA GeForce NOW Streams to the Car | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2023/01/03/geforce-now-streams-car/



NVIDIA Brings RTX 4080 to GeForce NOW | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-brings-rtx-4080-to-geforce-now



Nvidia is bringing its GeForce Now cloud gaming service to cars - The Verge

https://www.theverge.com/2023/1/3/23536817/nvidia-geforce-now-cloud-gaming-cars-hyundai-polestar-byd-partnerships-ces-2023



Nvidia upgrades GeForce Now with RTX 4080 performance for premium users | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/01/03/nvidia-upgrades-geforce-now-with-rtx-4080-performance-for-premium-users/



NVIDIAは現代自動車やポールスター、比亜迪汽車(BYD)と提携してGeForce NOWを自動車に搭載することを発表しました。



自動車でGeForce NOWを利用してゲームをプレイする様子を示したムービーが以下。GeForce NOWは、後部座席では常にプレイできますが、運転席と助手席では停車中や充電中のプレイに限られるとのことです。



NVIDIA GeForce NOW Streams to the Car - YouTube





自動車内でゲームをプレイ可能にする試みはテスラも行っており、テスラの電気自動車ではSteam対応タイトルの一部がプレイ可能です。



テスラの電気自動車でSteamのゲームをプレイ可能に、キーボードとマウスにも対応 - GIGAZINE





また、GeForce NOWではこれまで無料プランや月額10ドル(約1300円)のプランが用意されていましたが、新たに、月額19.99ドル(約2600円)の「GeForce NOW Ultimate」を開始することも発表されました。GeForce NOW UltimateではGeForce RTX 4090と同等のGPUを搭載したサーバーを利用可能で、4K解像度・240fpsでゲームを楽しめるとのこと。加えて、超解像技術「DLSS 3」やNVIDIA Reflexなどの機能を有効にすることも可能です。



北米やヨーロッパでは上位プランとして「GeForce NOW RTX 3080」が提供されていますが、2023年1月下旬に自動的にGeForce NOW Ultimateにアップグレードされることも合わせて発表されています。



GeForce NOW Ultimateは月額19.99ドル(約2600円)で2023年1月後半から北米とヨーロッパで提供開始予定。ただし、日本で提供されるかどうかは記事作成時点で不明です。