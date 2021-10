2021年10月22日 14時00分 ネットサービス

NVIDIAのクラウドゲーミングに1440p・120fpsでプレイ可能な新プラン「GeForce NOW RTX 3080」が登場



データセンター内にある強力な産業用GPUを使用してインターネット経由でゲームをプレイできるNVIDIAのサービス「GeForce Now」に、1440p・120fps・レイテンシ60msでプレイ可能な新プラン「GeForce NOW RTX 3080」が登場しました。



NVIDIA Introduces the Next Generation in Cloud Gaming | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-introduces-the-next-generation-in-cloud-gaming





GeForce RTX 3080 Performance Streams to GeForce NOW | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/2021/10/21/geforce-now-rtx-3080/



NVIDIAによると、GeForce NOW RTX 3080は「GeForce NOW SuperPOD」と呼ばれるスーパーコンピューターにより提供されるとのこと。GeForce NOW SuperPODは39PFLOPS以上のグラフィックスを提供する1000個以上のGPUで構成されており、ユーザーは35TFLOPSと、Xbox Series Xのほぼ3倍のパフォーマンスを体験できるとNVIDIAは述べています。





なお、価格は6カ月のメンバーシップで99.99ドル(約1万1000円)。Founders、もしくはPriorityの会員限定で予約登録が開始されており、その他のメンバーシップ会員は2021年10月末に予約可能になりますが、予約枠は「数量限定」とのこと。実際にサービスが利用可能になるのは北米で11月、ヨーロッパで12月。日本で展開されるかどうかは記事作成時点で不明です。



NVIDIAはGeForce NOW RTX 3080を「クラウドゲーミングにおける最高の解像度と最速のフレームレート、最小のレイテンシの組み合わせであり、ゲーマーにGeForce史上最大級となる世代を超えた飛躍へのアクセスを提供するものです」と紹介しました。



NVIDIAの創設者兼CEOのジェン・スン・フアン氏は「テクノロジーが新しいゲーム体験を可能にし続けているため、ゲームは数十年規模で拡大しています。私たちはGeForce RTXで最先端のゲーム技術を推進し続けており、過去10年間、GeForce NOWを改良および拡張して、コンピューターを持っている人に最高のゲームプラットフォームを提供してきました。私たちのGeForce NOW SuperPODを発表できることに興奮しています。これは大きな飛躍です」と述べました。