2023年01月20日 17時45分

NVIDIAのクラウドゲームサービス「GeForce NOW Ultimate」の海外レビューまとめ、ゲーミングPC不要で最大4K・120fpsのプレイが可能



データセンター内にある強力な産業用GPUを使用してインターネット経由でゲームをプレイできるNVIDIAのサービス「GeForce NOW」に、最大4K・120fpsまたは1080p・240fpsでプレイ可能な新プラン「GeForce Now Ultimate」が2023年1月19日から登場しています。そんなGeForce Now Ultimateを先行レビューした複数の海外メディアは、「課題はあるものの、かなり良好です」と評しています。



NVIDIAによると、GeForce NOW Ultimateは「GeForce NOW RTX 4080 SuperPOD」と呼ばれるスーパーコンピューターによって提供されるとのこと。GeForce NOW RTX 4080 SuperPODでは、4K解像度で最大240fpsのフレームレートでのゲームレンダリングが可能というだけでなく、NVIDIA Reflexや超解像技術「DLSS 3」いったNVIDIAのテクノロジーも活用したゲームプレイが可能となります。



先行レビューを行った海外のメディアからはGeForce NOW Ultimateに対して「対応タイトルの数が限られるものの、強力なゲーミングPCを持っていないゲーマーにとってはかなり良いサービスです」という評価が下されています。





The Vergeは1080p・240fpsモードをサポートするゲームは「Apex Legends」や「Fortnite」、「Tom Clancy's Rainbow Six Siege」などの6つのゲームにとどまることを指摘しています。



また、「Counter-Strike:Global Offensive」のようなアクションゲームの場合、インターネット経由でゲームをプレイするクラウドゲームサービスの都合上、画像が圧縮され、キャラクターの移動中などに画質が劣化してしまう問題を指摘しています。同様の問題を9TO5Googleも指摘しており「この問題から逃れることはできないかもしれません」と述べています。



さらにThe VergeやTech Advisor、Ars TECHNICAはGeForce NOWの対応タイトルの問題について指摘しており、GeForce NOWは5000種類を超えるタイトルがプレイ可能な一方でベセスダ・ソフトワークスやActivision Blizzardなどの大手パブリッシャーがGeForce NOWから撤退した結果、「Fallout」や「Call of Duty」などのタイトルが利用できないと欠点を指摘しています。





EngadgetはGeForce NOWをプレイする際の注意点として、高速なインターネット接続が必要な点を挙げています。1080p・240fpsでゲームをプレイする際には最低35Mbpsの速度が必要だとNVIDIAは述べていますが、engadgetは「4K・120fpsでゲームをプレイする際には、少なくとも45Mbpsが必要になるため、外出先で最高設定である4Kでゲームをプレイするのは難しいです」と述べています。



それでも、Tech Advisorによると「ローカルとクラウドベースのRTX 4080の仕様にはわずかな違いがあるにもかかわらず、GeForce NOW Ultimateでのゲームプレイ体験はほぼ完璧です」とのこと。レイトレーシングやNVIDIA Reflex、DLSS 3に対応しているFortniteでテストを行ったThe Vergeは「ゲーム中の遅延はほとんどなく、ラグに気づくことは難しかったです」と述べています。





Laptopは「たしかに月額20ドル(約2500円)のGeForce NOW Ultimateは高額ですが、高性能なゲーミングノートPCの平均価格である1500ドル(約19万円)やXbox Series XまたはPlayStation 5に約500ドル(約6万4000円)を支払う必要がないと想像してみてください」と述べています。





また、GeForce NOWではゲームをプレイする際に特定のコンソールやノートPCを準備する必要はなく、自身のスマートフォンなどでプレイが可能です。Laptopは「Androidタブレットのようなデバイスでプレイしても、コンソールやゲーミングノートPCとほぼ同じレベルでのゲームを楽しむことができました」と振り返っています。





GeForce NOW Ultimateは月額19.99ドル(約2500円)で2023年1月19日から北米とヨーロッパで提供が開始されています。ただし、日本で提供されるかどうかは記事作成時点で不明です。