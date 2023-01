駿河湾産桜えびが塩スープで際立つ「静岡駿河湾産桜えびだし塩ラーメン」など「お取り寄せNIPPON」シリーズ新作2種を食べてみた

・関連記事

「愛知県の名古屋コーチン」「北海道の花咲ガニ」など全国各地の名産をガッツリ楽しめるカップラーメン「お取り寄せ NIPPON」シリーズ全3種を食べてみた - GIGAZINE



パティと相性抜群のソースでしっかりお腹が満たされるマクドナルド・サムライマック「和風バーベキュー たまご肉厚ビーフ」「にんにく ザク切りポテト肉厚ビーフ」試食レビュー - GIGAZINE



油淋鶏をたっぷりチーズが完全に包み込むドムドムハンバーガーの「油淋鶏ーズバーガー」を食べてきた - GIGAZINE



国産黒毛和牛の一頭買いで作った和牛パティのうまみが詰まったモスの「一頭買い 黒毛和牛バーガー ~特製テリヤキソース~」を食べてみた - GIGAZINE



ふわふわ蟹あんかけになか卯のふわとろ親子丼がベストマッチな「蟹(かに)あんかけ親子丼」試食レビュー - GIGAZINE

2023年01月04日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.