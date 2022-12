Appleが1月2日・3日に初売り、卯年モチーフの特製AirTagや特別なApple Gift Cardをプレゼント

Appleが2023年1月2日・3日に初売りを実施し、対象商品を購入した人に特別なApple Gift Cardや特別なAirTagをプレゼントすると発表しました。 Appleの初売り - 最高32,000円分の特別なApple Gift Cardをプレゼント - Apple(日本) https://www.apple.com/jp/shop/gifts/new-year Apple offers limited-edition AirTags for Japan Year of the Rabbit | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/22/12/26/apple-offers-limited-edition-airtags-for-japan-year-of-the-rabbit 初売りキャンペーンの対象となるiPhoneは、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12、iPhone SEで、記事作成時点での最新モデルであるiPhone 14シリーズはキャンペーン対象外となっています。

2022年12月27日 10時42分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

