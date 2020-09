2020年09月02日 12時40分 ハードウェア

iPhone 12シリーズに合わせてiPad Air・Apple Watch・オーバーイヤーヘッドホン「AirPods Studio」が登場か



新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界的にスマートフォンの販売台数が落ち込みを見せる中、好調な成績を見せているAppleが、2020年秋発売予定の「iPhone 12」シリーズを7500万台の規模で製造していることがわかりました。この「iPhone 12」シリーズに合わせて、新たなiPadやApple Watch、そしてBeatsブランド以外ではApple初となるオーバーイヤーヘッドホン「AirPods Studio 」も登場する見込みです。



Apple Targets 75 Million 5G IPhones for Fall Product Blitz - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-01/apple-targets-75-million-5g-iphones-for-fall-product-blitz





Appleが7500万台のiPhoneを製造していると報じたのはBloomberg。2020年後半に向けて、サプライヤーに対して製造要請を出しているとのことで、2020年内の出荷数は8000万台を超える見込みだとのこと。



このiPhone 12シリーズは「iPhone 12」「iPhone 12 Max」「iPhone 12 Pro」「iPhone 12 Pro Max」の4モデル展開となる予定。イヤホンなどのアクセサリは同梱されないとみられています。



また「iPhone 12」シリーズに合わせて、デザインがiPad Proに近づいたiPad Airや新たな2種類のApple Watch、そしてAppleのヘッドホンとしてBeatsブランドの製品以外では初となるオーバーイヤーヘッドホン「AirPods Studio」が発表される見込みだとのこと。



ただし、Apple情報に定評のあるアナリストのミンチー・クオ氏は、パンデミックの影響で5Gミリ波基地局の設置数が世界的に予想を下回ることから、端末の出荷数も落ち込むことになると予想しています。



Kuo: mmWave 5G iPhone Shipments Likely to Be Weaker Than Expected in 2020-21 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/09/01/kuo-mmwave-5g-iphone-shipments-weak-2-years/