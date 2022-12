イーロン・マスクの脳インプラント企業「Neuralink」が違法な動物実験を繰り返しているとして政府の調査を受けていることが明らかに

電気自動車メーカーのテスラや宇宙開発企業のSpaceXの創業者であり、Twitterを買収したことでも有名な事業家のイーロン・マスク氏は、他にも脳神経にコンピューターを接続することを試みる脳インプラント企業・ Neuralink を立ち上げています。このNeuralinkが、違法な動物実験を繰り返しているとしてアメリカ政府の調査を受けていると報じられました。 Exclusive: Musk’s Neuralink faces federal probe, employee backlash over animal tests | Reuters https://www.reuters.com/technology/musks-neuralink-faces-federal-probe-employee-backlash-over-animal-tests-2022-12-05/ Report: Elon Musk's brain chip startup Neuralink being investigated for animal welfare violations - Silicon Valley Business Journal https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2022/12/05/neuralink-under-animal-welfare-investigation.html ロイターが、脳インプラント企業であるNeuralinkの内部から「同社で行われている動物実験では、動物に不必要な苦しみと死を与えている」という苦情が漏れており、アメリカの動物福祉法に違反している可能性があるため、政府の調査を受けていると報じました。

2022年12月06日 12時39分00秒 in 生き物, Posted by logu_ii

