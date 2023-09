イーロン・マスクの脳に埋め込むブレインコンピューターインターフェースを開発するNeuralinkが初のヒトでの臨床試験に向けて被験者を募集開始

イーロン・マスク氏が創業した「 Neuralink 」は、脳に埋め込み外部機器とワイヤレスで通信する ブレイン・コンピューター・インターフェイス (BCI)を開発する企業です。Neuralinkは独自に開発しているBCIを用いたヒト臨床試験を実施予定となっており、公式サイト上で被験者の募集を開始しています。 Neuralink’s First-in-Human Clinical Trial is Open for Recruitment | Blog | Neuralink https://neuralink.com/blog/first-clinical-trial-open-for-recruitment/

2023年09月20日 11時29分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

