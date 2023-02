2023年02月10日 15時00分 メモ

イーロン・マスクの脳インプラント企業「Neuralink」がサルの脳から汚染されたデバイスを取り出して違法に輸送したとしてアメリカ政府からの調査を受けていることが発覚



イーロン・マスク氏が設立したスタートアップで、脳神経用インプラントを開発するNeuralinkが、実験用のサルの脳から除去したインプラントを病原体に汚染されている可能性があるにもかかわらず輸送したおそれがあるとして、アメリカ運輸省がNeuralinkの調査に乗り出したことを明らかにしました。



Neuralinkは神経麻痺による半身不随などを治療することに役立つ脳インプラントを開発している企業で、2020年に脳神経インプラント「Link」を発表しています。Neralinkによれば、このインプラントを脳に埋め込むことで脳活動をリアルタイムでモニタリングできるようになるとのこと。



運輸省の報道官によれば、動物福祉支援団体「責任ある医療のための医師会(PCRM)」がピート・ブティジェッジ運輸省長官に、「Neuralinkが、脳から除去したインプラントが抗生物質に耐性を持つブドウ球菌やBウイルスに汚染されている可能性があるにもかかわらず、適切に梱包せずにインプラントを輸送した」ことを示す資料と、Neuralinkが連邦の危険物輸送法に違反しているので調査するべきだとする電子メールを送信したとのこと。



PCRMによれば、Neuralinkが2019年にカリフォルニア国立霊長類研究センターから除去済みのインプラントを受け取った際に、人間が接触する可能性があるにもかかわらずインプラントを消毒せず、「危険」というラベルを貼っただけで輸送していたとのこと。





PCRMは、Neuralinkがインプラントの取扱いを誤ることで、「深刻かつ進行中の公衆衛生上のリスクをもたらす」と主張しています。運輸省の報道官はPCRMの主張を「非常に真剣に受け止めています」と語っており、Neuralinkが国の規制を完全に順守しているかを確認し、潜在的に危険な病原体から従業員と一般市民を守るために調査を行うと述べました。



Neuralinkが告発されるのは今回が初めてではなく、2022年2月に「サルへの実験が動物虐待である」とPCRMから告発されています。Neuralinkと実験に協力していたカリフォルニア大学デービス校は「私たちの実験は最大限人道的かつ倫理的な方法で行われています」とコメントしましたが、2022年12月に政府の調査を受けています。



ロイターはNeuralinkにコメントを求めましたが、Neuralinkは返答に応じなかったそうです。