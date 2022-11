2022年11月10日 20時00分 ソフトウェア

「MicrosoftはPowerPointスライドの内容をサーバーに送信している」というブログについてネットユーザーが議論



2022年10月、ある人物が「MicrosoftはPowerPointスライドの内容を自社サーバーに送信している」と主張するブログを投稿しました。この記事はソーシャルニュースサイトのHacker Newsや海外掲示板のRedditでも話題となり、ユーザーたちの間にさまざまな議論が巻き起こっています。



Roger González Gutiérrez氏という人物が10月27日に投稿したブログでは、PowerPointでスライドを作成して「デザイナー」ボタンをクリックすると、クラウドオプションをオフにしていても外部にトラフィックを送信すると指摘されています。Gutiérrez氏は、「このツール(デザイナー)は、あなたの文章を読んでデザインを提案したり、写真素材を提供したりするものであるため、この動作は理にかなっています。しかし、これはあなたが非公開にしたいと思うデータもMicrosoftに送信されていることを意味します。あなたはこれに同意しましたか?」と呼びかけました。





このブログにはスクリーンショットなども含まれておらず、Gutiérrez氏がどういうバックボーンを持つ人物なのかも明らかではありません。しかし、ブログがHacker NewsやRedditに転載されると、ユーザーたちの間でさまざまな議論が勃発しました。



あるRedditユーザーは、「Wordもエディター機能で同じことをしているだろうし、支援ツールを使えばクラウドに接続するものだと思っておいた方がいい」とコメントを寄せています。





別のユーザーからは、「そもそもトラフィックが存在するからといって実際にコンテンツを送信しているとは限らず、時には数GBもするスライドのコンテンツすべてを送信しているとは考えにくい」という指摘が上がっているほか、ブログの記述はクリックほしさに誇張されていると非難するコメントも見られました。





Hacker Newsでも同様に、「PowerPointのデザイナー機能は機械学習を利用してコンテンツのレイアウトとデザイン変更を提案するものであり、提案にはスライドの内容に関するデータが必要なのは当たり前」というコメントが寄せられています。





また、そもそもPowerPointでデザイナーやその他のAI関連機能(インテリジェントサービス)を初めて使う場合は、データをMicrosoftに送信してもいいかどうか尋ねるメッセージが表示されるという指摘も上がっており、あるユーザーは筆者が前に同意したことを忘れてしまったのだろうと述べています。





その一方で、ユーザーの多くは詳しい内容を理解しないまま同意しているという指摘や、記事では多くの情報が省略されているものの、Microsoftはもっとユーザーにわかりやすい言葉で同意を求めた方がいいと理解を示すコメントもありました。





また、「外部サーバーへのトラフィック送信を防ぐにはどうすればいいのか?」という問題も提起されており、Linux用のファイアウォールソフトウェアであるOpenSnitchの使用を推奨するコメントなどが寄せられていました。