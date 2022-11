国内2店舗目の任天堂直営ストア「Nintendo OSAKA」の様子を動画でじっくり撮影してみた

・関連記事

任天堂の直営オフィシャルショップ「Nintendo OSAKA」が2022年末にオープン - GIGAZINE



「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の圧倒的自由度&完成度にこれまで培われてきたゲーム観をぶち壊された - GIGAZINE



「ゼルダの伝説」シリーズ3作品&操作して遊べるゼルダ時計&タイマーが入った「ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説」を開封してみた - GIGAZINE



マリオをレゴブロック上で動かして遊ぶ「レゴスーパーマリオ」を実際に遊んでみた - GIGAZINE



マリオカート64ぶりにNintendo Switchで「マリオカート8 デラックス」に挑戦したら不変の楽しさに感動した - GIGAZINE



任天堂が2022年4月~6月までの収益を報告、ハードとソフトともに減少傾向と苦戦する結果に - GIGAZINE



2022年11月10日 19時02分00秒 in 取材, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.