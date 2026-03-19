2026年03月19日 10時42分 メモ

MicrosoftがAmazonとOpenAIの500億ドル契約を巡って法的措置を検討しているとの報道



OpenAIとAmazonの間で締結された500億ドル(約8兆円)規模のクラウド提携が自社との独占的なパートナーシップ契約に違反する可能性があるとして、Microsoftが法的措置を検討していると報じられています。この対立はOpenAIのAI導入支援プラットフォーム「Frontier」を巡るもので、本来はMicrosoftのAzureが独占的にホストするはずのモデルへのアクセスが、Amazonのプラットフォーム上で提供されることへの是非が争点となっています。



Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal

https://www.ft.com/content/e814f4c3-4fb5-4e2e-90a6-470044436b39



Microsoft considering suing OpenAI over Altman's recent deal with Amazon, report claims — exclusivity dispute revolves around Frontier multi-agent service | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/microsoft-considering-suing-openai-over-altmans-recent-deal-with-amazon-report-claims-exclusivity-dispute-revolves-around-frontier-multi-agent-service



Frontierは、複数のAIワーカーに共有メモリとビジネスコンテンツを接続することでAIを効果的に活用しやすくすることを目的とした大手企業向けのサービスで、2026年2月に発表されました。



OpenAIがAI導入支援プラットフォーム「OpenAI Frontier」を発表、各企業のルールに合わせてAIワーカーを構築しツールを自動実行させる仕組み - GIGAZINE





OpenAIはAmazonから500億ドルの投資を受ける戦略的パートナーシップを締結し、このFrontierの独占的なサードパーティークラウド配信プロバイダーをAmazon Web Services(AWS)が務めると発表しています。



OpenAI と Amazon が戦略的パートナーシップを発表 | OpenAI

https://openai.com/ja-JP/index/amazon-partnership/



最初に報じたFinancial Timesによれば、OpenAIとAmazonによる提携の総額は1880億ドル(約30兆1000億円)に達するとされており、その内訳にはAmazonによる500億ドルの直接投資のほかに、2ギガワット相当のTrainiumチップの提供や、今後数年間で1380億ドル(約22兆1000億円)に及ぶAWSクラウドサービスを利用する計画が含まれているとのこと。



一方、Microsoftは2019年からOpenAIの独占的クラウドプロバイダーでしたが、2025年10月の再編によりその権利は一部縮小されたものの、依然としてAPI製品に関してはAzure経由での提供を義務付ける独占条項を保持しています。





Microsoft側は「企業向けAIエージェントサービスであるFrontierをAWSを通じて提供することは、このAPIに関する契約の精神や条文に違反する」と主張しているそうですが、OpenAI側は「Amazonとの提携は既存の契約と両立可能である」という立場をとっているとのこと。



Financial Timesは、「論争の核心はAIモデルへのアクセスがステートレス(情報の保持なし)か、あるいはステートフル(メモリや文脈の保持あり)かという定義である」と述べています。大規模な言語モデルはデフォルトでは「ステートレス」であり、ユーザーとのやり取りの間に情報を保持しません。一方で「ステートフル」であればアプリケーションを介して追加され、メモリとコンテキストを与えることで、ビジネスにとってより有用なものとなります。





AmazonとOpenAIは、AmazonのBedrock AIプラットフォーム上で動作する「ステートフルランタイム環境」と呼ばれるシステムを開発しています。このシステムはAWSに保存されている企業データにアクセスし、OpenAIエージェントが過去の作業を記憶したり、複数のソフトウェアツールやデータソースを横断して動作したり、コンピューティング能力にアクセスしたりすることを可能にするものです。



AmazonとOpenAIは、共有メモリを利用して動作するステートフルな実行環境であるSREをAWS上に構築することで、APIの独占制限を技術的に回避しようとしているとのこと。これに対し、Microsoftは「そのような回避手法は実行不可能であり契約違反である」と主張しており、訴訟も辞さない構えを崩していない模様。





Amazonは内部的に、従業員に対してSREがChatGPTに「アクセスさせる」といった直接的な表現を避け、「統合されている」といった曖昧な言葉を使うよう厳格な指示を出しているとFinancial Timesは報じています。



Financial Timesの取材に対し、AmazonとOpenAIはコメントを控えました。一方でMicrosoftは「OpenAIは法的義務を順守することの重要性を理解し、尊重していると確信している」と述べています。

