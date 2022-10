巨匠モンドリアンの抽象画が75年以上にわたって逆さに展示されていたことが判明

オランダの抽象画家である ピート・モンドリアン の作品「 ニューヨークシティI 」は1941年に制作され、1945年に ニューヨーク近代美術館 (MoMA)で初展示されました。しかし、この作品がMoMAの初展示で上下逆に展示されてしまい、それから77年にわたって逆さのままで展示されていたことが判明しました。 Mondrian-Bild hängt seit Jahrzehnten auf dem Kopf https://www.monopol-magazin.de/mondrian-bild-haengt-seit-jahrzehnten-auf-dem-kopf Mondrian hung upside-down for over 75 years – ARTnews.com https://www.artnews.com/art-news/news/a-mondrian-work-was-found-to-have-been-hung-upside-down-for-over-75-years-1234644669/ 問題となった「ニューヨークシティI」が以下。この作品はもともとモンドリアンが1940年に制作した「ニューヨークシティ」という作品を粘着テープで描いたもので、ニューヨークの通りが赤・青・黄・黒の直線で表現されています。

2022年10月31日 13時00分00秒 in アート, Posted by log1i_yk

