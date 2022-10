画像編集ソフトの覆い焼きやソフトライトといった「レイヤー合成モード」は一体何をしているのか？

・関連記事

無料でブラウザ上からPhotoshop並に画像を編集しまくれる多機能ツール「Photopea」を使ってみた - GIGAZINE



無料の画像編集ツールでありオープンソースで約17年も開発され続ける「Inkscape」を開発者が語る - GIGAZINE



月利用者150万人以上の無料画像編集ツール「Photopea」の開発者が「質問ある?」に降臨 - GIGAZINE



無料で画像の編集やリサイズなどの一括処理プログラムを作れる「ImBatch」を使ってみた - GIGAZINE



画像編集ソフト「GIMP」が誕生25周年を迎える - GIGAZINE



2022年10月24日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.