30年以上前のNEC製ワープロ「文豪mini5」版テトリスがついに海外マニアの手によってアーカイブ化

leaded solder氏はダンプしたイメージファイルやマニュアルのスキャン画像を、Internet Archiveにアーカイブ済み。ただし、実際にプレイするためにはイメージファイルをFDに書き込んだ上で、対応する文豪mini5シリーズの可動実機を用意する必要があります。 NEC 文豪mini5 (Bungo mini5) Tetris by Tokyo System House : Tokyo System House : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive https://archive.org/details/mini5-tetris

日本電気(NEC)が1985年に発売した「 文豪mini5 」シリーズは CP/M 搭載のラップトップ型ワードプロセッサ(ワープロ)シリーズです。この文豪mini5では、一部モデル向けに人気パズルゲームの「 テトリス 」が移植されていおり、海外の古いPCやゲーム機のコレクターであるleaded solder氏が自身のブログでこの「テトリス」を手に入れてアーカイブ化したと報告しています。 NEC’s Tetris Processor | Leaded Solder https://www.leadedsolder.com/2022/10/20/mini5-tetris-dump.html leaded solder氏は文豪mini5向けテトリスを手に入れるため、中古ゲームを取り扱う駿河屋の在庫をずっとチェックしていたそうですが、見つからなかったこと。しかし、ある時メルカリで文豪mini5 SX本体とセットで売られているのをようやく発見し、即購入したそうです。この「テトリス」が遊べるのは文豪mini5 R、文豪mini5 RD、文豪mini5 RG、文豪mini5 RX、文豪mini5 RS/RC、文豪mini5 SXのみだったことから、leaded solder氏はテトリスと共に届いた文豪mini5 SXをあらかじめ使用可能な状態にまで修理しています。 The Case of the Dead Mini5SX | Leaded Solder https://www.leadedsolder.com/2022/10/15/pwp50sx-nec-mini5-psu-repair-pickup.html

・関連記事

任天堂の厳しいコピーガードを破ろうとしたメーカーの挑戦とは? - GIGAZINE



世界的パズルゲーム「テトリス」の知られざる歴史とは? - GIGAZINE



ゲームのクラッキングから始まったレトロPCのデジタルアート文化「デモシーン」がユネスコの無形文化遺産に登録される - GIGAZINE



24年前に失われたスーファミソフトの「幻のサテラビュー版」が発見され奇跡の復活を遂げる - GIGAZINE



任天堂とフィリップスが共同開発しPlayStation誕生のきっかけとなった黒歴史ゲームハード「CD-i」とは? - GIGAZINE

2022年10月24日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.