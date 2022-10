重さ約3トンの超巨大マンボウが引き上げられギネス記録を更新、以前の日本の記録を大きく上回る巨大さ

・関連記事

マンボウ丸1匹が3980円だったので実際に買ってマンボウ三昧してみました - GIGAZINE



体重226kg・齢100歳の巨大魚が釣り上げられる - GIGAZINE



バナナ色の巨大ナマズが釣り上げられる - GIGAZINE



深海の生物はなぜ巨大なのか? - GIGAZINE



全長120メートルの「超巨大なヒモ」のような生物が発見される、シロナガスクジラを抜いて世界最長の生物である可能性 - GIGAZINE

2022年10月17日 16時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.