2022年10月07日 12時30分 ネットサービス

Amazonで売っている掃除機の4分の1はセールス前に定価をつり上げていた、かえって値引き前より高くなったケースも



期間限定のセールスやプロモーションで定価から大きく割り引きされているのを見ると、思わずお得な印象を受けてしまうものです。こうした心理を利用して、Amazonでは定価をつり上げた後で値引きをするといったやり方が横行しているとの研究結果が報告されました。



Frontiers: Framing Price Increase as Discount: A New Manipulation of Reference Price | Marketing Science

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mksc.2022.1402



Score a discount on Amazon? You might've unwittingly paid more

https://phys.org/news/2022-10-score-discount-amazon-mightve-unwittingly.html



フロリダ大学のJinhong Xie氏らの研究チームは、値上げした価格を定価にした上で値引きをしてあたかも以前より大きく安くなったように見せる「値上げと定価の同期化(price-increase and list-price synchronization:PILPS)」という手法の実態を調査するため、Amazonで販売されている複数の商品カテゴリを13カ月間追跡し、約50万件の価格データを収集する研究を行いました。



その結果、Amazonで売られている約1700機種の掃除機の多くでPILPSが行われており、そのほとんどは価格変更なしか値下げだったものの、22%ではむしろ変更前より高くなっていたことが分かりました。これにより平均23%高い金額で掃除機が販売されており、その数日後には再び定価が下げられて割引も終了していました。





PILPSは、掃除機より頻度は低いもののデジタルカメラ・ミキサー・ドローンの13%、書籍の3%でも行われていました。こうして消費者をだましていた商品は、実際には以前より値段が高くなったにもかかわらずセールスが伸びて、Amazonの売上ランキングで順位が上がっていたとのことです。



小売業者は不正な価格設定を禁止する法律で規制されているため、実際と異なる定価を表示することができません。しかし、現行の制度は定価の正当性についてのものばかりで、定価を導入するタイミングを操作して消費者を惑わすことについては何も規制していないので、ここが抜け穴になっていると研究チームは指摘しています。





この結果から、研究チームは論文の中で「PILPSは幅広い商品カテゴリと販売業者によって採用されており、販売業者は消費者の負担で利益率と販売量の向上を同時に達成することが可能だということが分かりました。この手法は消費者レビューで好評な優位性のある商品で最も有効で、より実施されやすくなっていました」と結論付けました。



Xie氏によると、消費者はオンラインショッピングで宣伝されている割引を疑うことで、身を守ることができるとのこと。つまり、割引が主張されているからといって、前より安くなっているとは限らないということを知っておく必要があるということです。また、価格の推移を見ることができるツールを使用することで、値引き前に定価がつり上げられているかを見抜くこともできます。



Xie氏は「私たちは、消費者は自分を守ることを意識していかなければならないと感じています。また、消費者団体や規制当局も、この新しいマーケティング慣行について検討して管理すべきか、またどのように管理するかを決める必要があるでしょう」と話しました。