2022年10月04日 14時00分 動画

「裸の女性にスプレーするだけでドレスを作り出す」というパフォーマンスがファッションショーでお披露目され大反響



フランスのファッションブランドであるCoperniが、2023年の春夏コレクションを発表したイベントのラストに、モデルのベラ・ハディッドさんにスプレーを吹き付けるだけでドレスを生み出すというパフォーマンスを披露しました。



Coperni Sprayed a Dress Onto Bella Hadid's Body at Runway Show

https://www.highsnobiety.com/p/coperni-bella-hadid-spray-dress-video/



Coperni Sprayed Bella Hadid With A Liquid That Turned Into A Dress

https://www.elle.com/uk/fashion/a41473001/bella-hadid-coperni-ss23-spray-dress/



Bella Hadid's spray-on Coperni dress at Paris Fashion Week - CNN Style

https://edition.cnn.com/style/article/bella-hadid-coperni-spray-on-dress/index.html



Coperniがハディッドさんと協力して披露したパフォーマンスは、以下の動画で確認できます。



Coperniが披露した「裸の女性にスプレーするだけでドレスを作り出す」パフォーマンス - YouTube





裸のハディッドさんが登場。





エアブラシを使い……





ハディッドさんにスプレーを吹き付けていきます。





スプレーの粒子はかなり粗め。





全身を包むようにスプレーが吹き付けられることで、ドレス感が一気に増します。





ドレスが完成したら、生地の端を手で払い整えていきます。





ストラップは肩から降ろします。





最後にハサミで左脚側にスリットを入れると……





ドレスの完成です。





別アングルからパフォーマンスを撮影した動画が以下。



Bella Hadid Closing Coperni SS23 "Spray Dress" - YouTube





Coperniは科学的イノベーションを通じてファッションの境界を押し広げるブランドの代名詞となっており、実際、ブランド名である「Coperni」はルネッサンス時代の天文学者であるコペルニクスにちなんで名づけられています。



ELLEによると、スプレードレスはスペインのファッションデザイナーであり科学者でもあるマネル・トーレスと、ロンドンのバイオサイエンスイノベーションセンターが協力して開発したものだそうです。ドレスはポリマー溶液に懸濁(けんだく)した繊維を混ぜた「ファブリカン液」と呼ばれるものを吹き付けることで構築されており、溶液が体に触れると体温ですぐに蒸発し、液体から固体に変化する模様。このファブリカン液は固体から液体に戻すことで、再利用することも可能だそうです。