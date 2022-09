チェスのチートに使える大人のおもちゃ開発プロジェクト「ButtFish」

チェスの世界王者戦で不正が行われたのではないかとの疑惑がチェス界を激震させる中、インターネットの片隅で大人のおもちゃを振動させる試みが発足しました。 GitHub - RonSijm/ButtFish: Effortlessly transmitting Morse Code of chess moves to your butthole https://github.com/RonSijm/ButtFish チェス世界王者であるマグヌス・カールセン氏は2022年9月の対局で、わずか 2手目で投了 しました。この試合放棄について同氏は、対戦相手のハンス・ニーマン氏が不正行為をしていると考えていることが理由であるとの声明を発表しています。 チェス世界王者マグヌス・カールセンが対戦相手の不正疑惑について「もっと多く不正している」と声明を発表 - GIGAZINE

・関連記事

チェス世界王者マグヌス・カールセンが対戦相手の不正疑惑について「もっと多く不正している」と声明を発表 - GIGAZINE



チェス世界王者マグヌス・カールセンが2手目に投了、対戦相手ハンス・ニーマンの不正疑惑へ抗議か - GIGAZINE



チェスのグランドマスターがトイレでスマホを使ってカンニングしていたことが発覚 - GIGAZINE



チェスロボットが対戦相手の少年の指をつかんで折ってしまう事件が発生 - GIGAZINE



チェスの棋譜約220万戦を分析してわかったことを可視化 - GIGAZINE



チェスを学んだ子どもは「勝つためにリスクを負う」ことをためらわなくなる - GIGAZINE



チェスのストリーミング配信の視聴者数が爆発的に増加した理由とは? - GIGAZINE



チェスのグランドマスターであるヒカル・ナカムラがストリーミングで得たものとは? - GIGAZINE

2022年09月29日 20時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.