Google PlayとApp Storeから1300万回以上ダウンロードされた計89個のアプリが広告詐欺に関係していることが発覚

・関連記事

Appleが独自開発した高性能SoC「Apple M1」でネイティブ動作するマルウェアが発見される - GIGAZINE



Appleがトロイの木馬アプリをうっかり公式に承認してしまっていたことが判明 - GIGAZINE



もはや「iPhoneのOSはアドウェアと化してしまったのではないか?」との意見がネットで激論に - GIGAZINE



無料でアドウェアを超簡単にスキャンして削除できる「AdwCleaner」レビュー - GIGAZINE



不正アプリのインストールをユーザーが拒んでも無理矢理インストールする極悪マルウェアが登場 - GIGAZINE



ルート奪取&削除不能のAndroid向け極悪アドウェアがTwitterやFacebookの偽アプリを介して感染拡大 - GIGAZINE

2022年09月27日 11時16分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.