画像生成AI「Stable Diffusion」で崩れがちな顔をきれいにできる「GFPGAN」を簡単に使える「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」の基本的な使い方

生成した画像の下部には、画像を扱うボタンが複数表示されています。「Save」だと、生成した画像をまとめて「log/images」の中にCSVファイルとともに保存します。生成された画像のうち1枚を選んで「Send to img2img」を押すと「img2img」タブに送られます。同様に「Send to inpaint」だと「img2img」タブのインペインティング機能に送られるので、画像の一部分にマスクをかけられます。「Send to extras」だと「Extras」タブに送られます。

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」を4GBのGPUでも動作OK&自分の絵柄を学習させるなどいろいろな機能を簡単にGoogle ColaboやWindowsで動かせる決定版「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」インストール方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」の実行環境を無料でWindows上に構築できる「Stable Diffusion web UI」の導入方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」をWindows環境にボタン1つでインストール可能&GUIで操作できる「NMKD Stable Diffusion GUI」がついに登場 - GIGAZINE



2022年09月09日 06時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.