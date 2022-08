2022年08月05日 15時00分 ネットサービス

VisaとMastercardがPornhubを運営する「MindGeek」広告部門との関係を一時停止



2022年8月4日、決済サービスを展開するVisaとMastercardが、ポルノサイト「Pornhub」を所有するMindGeekの広告部門との関係を停止したと発表しました。児童ポルノへの出演を強制されたと主張する女性の裁判をめぐり、Visaが児童ポルノを助長したと判断されたことが原因です。



13歳のころに性的な動画を撮影されてPornhubにアップロードされた女性が、MindGeekおよびMindGeekにサービスを提供していたVisaを訴えていた裁判で、連邦裁判所はVisaからの「無実の第三者である」という主張を却下し、VisaはMindGeekが児童ポルノを収益化することを知っていたにもかかわらず、MindGeek上で決済ネットワークを使用することを許可し続け、児童ポルノの収益化を支援したと判断しました。



この女性は当時のボーイフレンドに動画をPornhubにアップロードされていました。動画は数週間で削除されたものの、後にMindGeekのサイトに再アップロードされ、最終的に削除されるまで270万回以上も視聴されたとのこと。望まぬ悪評を買った女性は深刻なうつ病に陥り、自殺を図り、薬物中毒に陥ったと訴えられています。





この判決を受け、Visaは性的人身売買、性的搾取、児童の性的虐待を非難していると強く主張。「当社のネットワークを違法行為に使用することは許可していない」とし、MindGeekの広告部門であるTrafficJunkyに設けていたVisaの受け入れ特権を一時停止したことを明らかにしました。一時停止期間中、Visaカードを使用してPornhubを含むMindGeek関連のサイトで広告を購入することはできないとのこと。



Visaのアルフレッド・ケリーCEOは「私たちは今回の判決に強く反対します。当社の規則では、同意のない性行為や児童の性的虐待を描写するコンテンツの代金支払いのために当社の製品を使用することを、明示的かつ明確に禁止しています。当社の役割、ポリシー、および慣行は誤解されており、この訴訟での主張はVisaの価値観と目的に真っ向から反するものです」と述べました。



MindGeekは「Pornhubを含むすべてのプラットフォームは児童性的暴行コンテンツやその他の違法なものを決して容認しておらず、それらは私たちの価値観に反しています」と主張しています。





なお、VisaはすでにPornhub上での決済処理を停止しています。同様にPornhub上でのサービスを停止していた決済サービスのMastercardは今回のVisaに対する判決を受け、金融機関に対し、TrafficJunkyでの自社製品の受付を停止するよう指示したと発表しました。