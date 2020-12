2020年12月16日 12時30分 ネットサービス

Pornhubに対するVisaとMastercardの決済停止処分は「事実上の検閲」にあたるという指摘、決済停止によるセックスワーカーの困窮を懸念する声も



大手クレジットカード事業者であるVisaとMastercardが世界最大のアダルトサイトPornhubに下した決済の停止処分は「事実上の検閲」に相当すると指摘されており、コロナ禍で急速に需要・供給の双方が拡大した「オンラインで働くセックスワーカー」の困窮を懸念する声が上がっています。



2020年12月9日、国際的なクレジットカード事業者であるMastercardとVisaが「『Pornhubは児童ポルノやリベンジポルノから収益を得ている』という報道に関して精査する」と発表し、その翌日の12月10日にはPornhubの決済処理を停止しました。



この決済処理停止処分を受けて、Pornhubは「未承認ユーザーがアップロードしたムービー」を全て削除するという措置を実施。削除されたムービーの本数は明かされていませんが、IT系ニュースメディアのMotherboardの調査によると、2020年12月13日時点で公開されていた1350万本のムービーが12月15日時点では290万本になっていたことから、削除されたムービーは全ムービーの80%にあたる約1000万本に相当するとみられています。



YouTubeに次ぐ世界第2位のムービー共有サイトであり、世界最大のアダルトサイトでもあるPornhubが一夜にして大きな規約変更を行わざるを得なかった経緯について、さまざまな議論が巻き起こっています。



デジタル社会の中での市民権の拡大に取り組む非営利団体の電子フロンティア財団はMastercardとVisaの2社がオンライン決済の覇権を握りつつある点を取り上げて、「これはPornhubが違法コンテンツから収益を得ているかどうかという問題ではなく、決済事業者にどの程度の『検閲力』を与えるべきなのかという問題です」と指摘。この大手2社に依存しないオンライン決済サービスの多様化が進まない限りは、オンライン上のコンテンツがこの2社に事実上検閲されてしまうという事実が存在していると言及しました。



また、セックスワーカーの困窮を懸念する声も上がっています。2020年に生じた新型コロナウイルスのパンデミックによって世界的に外出禁止・外出自粛令が出されたことを受けて、Pornhubの需要が急増しただけでなく、同時に外出禁止・外出禁止令が生み出した世界規模の失業によって、Pornhubのムービーを提供して生計を立てるセックスワーカーもまた急増していました。



今回のMastercardとVisaの決済停止処分によって、Pornhubで利用できる決済手段は2020年12月16日時点では暗号通貨のみという状況です。これはPornhubが得る収益が急減するというだけでなく、Pornhubにムービーを投稿するセックスワーカーの収益を急減させることを意味しています。



Pornhubはその規模のため、オンラインのアダルト産業に従事する場合はPornhubを避けては通れない状況です。Pornhubは声明の中で、「当社のプラットフォームに依存して生計を立てている何十万のモデルにとって悲惨な状況です」と記しており、今回の決済停止処分がセックスワーカーに多大な影響を与えると指摘しています。



アメリカの報道機関NBCニュースは、合法的に活動する成人のセックスワーカーの活動についてMastercardは支持を表明した一方、Visaはコメントを控えたと報じています。