【訃報】「ガイア理論」の提唱者ジェームズ・ラブロック氏が103歳の誕生日に死去

「地球は生物の自己調節コミュニティである」という「 ガイア理論 」の提唱者である ジェームズ・ラブロック 氏が、自身の103歳の誕生日に亡くなっていることがわかりました。家族からは「彼は自宅で愛する人たちに囲まれて亡くなりました」と発表されています。 James Lovelock, creator of Gaia hypothesis, dies on 103rd birthday | James Lovelock | The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2022/jul/27/james-lovelock-creator-of-gaia-hypothesis-dies-on-103rd-birthday ガイア理論の提唱者であるラブロック氏は100歳を超えてもインタビューに参加するほど活動的でしたが、2022年の始めごろ、転倒事故をきっかけに健康を害していました。それから約半年後となる2022年7月26日、ラブロック氏は自身の103歳の誕生日に自宅で息を引き取ったことが家族から発表されました。

2022年07月28日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

