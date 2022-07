「荒野行動」のNetEaseや「PUBG MOBILE」のTencentが中国でゲーム販売ライセンスを得られない状況が続いている

・関連記事

中国ゲーム市場が3カ月連続で収益マイナス、規制と消費低迷のダブルパンチ - GIGAZINE



中国政府によるゲームライセンス発行停止によりわずか5カ月で1万4000社が倒産 - GIGAZINE



「ゲームは精神的なアヘン」と中国国営メディアが批判してテンセントなどゲーム企業の株価が急落 - GIGAZINE



テンセントやNetEaseなど中国のゲーム会社が連名で「Steamなどの国外ゲーム販売プラットフォームをボイコットする」と表明 - GIGAZINE



「週3時間以上のオンラインゲームを禁止」する規則が登場、ゲームが許されるのは1日1時間×3日のみ - GIGAZINE



2022年07月14日 17時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.