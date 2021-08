「ゲームは精神的なアヘン」と中国国営メディアが批判してテンセントなどゲーム企業の株価が急落

China's Tencent limits gaming for minors after media outcry https://techxplore.com/news/2021-08-china-tencent-limits-gaming-minors.html Tencent, NetEase shares tank after Chinese media calls gaming 'opium' https://www.cnbc.com/2021/08/03/tencent-netease-shares-tank-after-chinese-media-calls-gaming-opium.html 経済参考報が公開した記事は、子どもたちの間で「オンラインゲーム中毒」が広範囲に及んでいることに警鐘を鳴らす内容であり、未成年者が夢中になっているゲームとして、テンセントの人気ゲーム「 王者栄耀 」を挙げています。記事の中では、王者栄耀に熱中しすぎた学生が、1日8時間もゲームをプレイしているといった事例を紹介していたとのこと。 また、記事は「ゲームの有害性は社会においてますます広く認識されており、ゲームはしばしば『精神的なアヘン』『電子ドラッグ』と呼ばれています」と述べ、ゲームを麻薬と同列視しました。その上で、「世代を破壊するような方法で産業を発展させてはならない」という見解を引用し、ゲームを若者に悪影響を及ぼすものとして非難しています。 オンラインで公開された経済参考報の記事は数時間後に削除され、見出しや「アヘン」への言及が削除されて再公開されましたが、この記事を受けてゲーム企業の株価が急落する事態に。香港株式市場では3日、王者栄耀を配信するテンセント株が記事公開直後に10%近く下落し、最終的に前日比で6%安となりました。ネットイースやXDも前日比8%安となったほか、東京株式市場でも ネクソン の株価が前日比6.5%安となっています。

2021年08月04日 12時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1h_ik

