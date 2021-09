2021年09月10日 13時05分 ゲーム

中国のオンラインゲーム承認プロセスが鈍化、ゲーム企業の株価は急落



2021年8月30日、中国で「週3時間以上のオンラインゲームを禁止」する規則が発表されました。この規則は中国のゲーム企業に大きな打撃を与え、大手の株価が大幅に下落。また新たな情報から、中国におけるオンラインゲームの承認プロセスが大幅に遅れていることが判明しています。



中国では2021年8月初頭に国営メディアが「ゲームは精神的なアヘン」と批判し、8月30日には中国政府統括の行政機関のひとつである国家新聞出版署(NPPA)が「18歳未満の子どもおよび10代の若者は、週に3時間までしかオンラインゲームをプレイできない」とする新しい規則を発表しました。



新たな規則が発表されたことを受け、世界最大級のゲーム会社として知られる中国のテンセントやネットイースの株価は急落。テンセントは8.5%、ネットイースは11%の下落を記録しました。一方で、中国によるゲーム規制強化に伴い、近隣諸国の株価は成長のきざしを見せています。シンガポールのゲーム会社であるSeaは2021年に大きく成長したゲーム開発企業の1つですが、9月8日にグローバル化を見越して60億ドル(約6600億円)の資金調達に成功。株価が上がり続けています。





香港で発行されているサウスチャイナ・モーニング・ポストが9月9日付けで公開した記事によると、新しい規則に伴い、中国国内における新しいオンラインゲームの承認プロセスが鈍化しているとのこと。サウスチャイナ・モーニング・ポストに情報提供した関係者は、8日に中国共産党の広報部やNPPAがテンセントやネットイースと議論を行った後に、「承認プロセスが遅れている」という話が出てきたと述べています。



また会議に出席した別の人物は、承認プロセスの鈍化が「未成年者のゲーム中毒を減らすための措置を円滑に行い確実に成功させるために必要」という説明を受けたと話しています。なお、承認プロセスは既に1か月以上の遅れが発生しているそうです。2019年9月以降、NPPAは月の途中または月末に新しくライセンス付与したオンラインゲームゲームを80~100本ほど発表してきましたが、2021年8月の発表はありませんでした。情報筋によると、オンラインゲーム承認の鈍化がいつ緩和されるのかは未定とのこと。





テンセントはCNBCに対し、「私たちは健康的なゲームプレイを信じており、未成年者の心身の健康を非常に真剣に受け止めています。関連する規制当局からのガイダンスと指示に感謝し、若者のゲーム中毒とコンテンツ規制に関連する全ての規則に完全に準拠するよう努力します」と声明を発表しました。またネットイースも「私たちは中国で健全なゲーム環境を構築および促進することを目指して、より高品質のゲームを提供し、若年プレーヤーのための健康的で責任あるゲーム環境を促進するための努力を続けます」とコメントしています。



承認プロセスの停滞は、Appleにも影響を与えています。Appleは2020年にも中国から締め出しを食らっており、12月には中国の規制に対応するために大量のゲームアプリを削除しました。今回の規制により、さらにApp Storeの収益に影響が出るとみられています。



そして、中国の文化規制政策はゲームにとどまりません。9月2日には規制当局が放送局に対して意気地のない男性、下品なインフルエンサー、高額な給料を得るスター、道徳が欠如したパフォーマーなどの「異常な美学」を宣伝しないよう命じました。これを受けていくつかのタレントショーが禁止されることになります。



