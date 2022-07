モスチキンのザクザク衣や和風の味付けをしっかり再現した「肉厚チップス モスチキン味」試食レビュー

・関連記事

ピスタチオが香ばしい東ハトの「ハーベスト・ピスタチオ」「ソルティ・ピスタチオ」を食べてみた - GIGAZINE



魚介の旨味がこれでもかと襲ってくる「アジアンビーノ・トムヤムクン味」&爽やかな酸味でパクパク食べられる「アジアンキャラメルコーン・マンゴーラッシー味」試食レビュー - GIGAZINE



サクサクあられとじんわり広がる辛さで再現度高めなミニストップの「クランキーチキンみたいなやみつきあられ辛旨味」を食べてみた - GIGAZINE



食感が抜群に良い「堅いのに食べやすい」ポテトチップス「クランチポテト ダブルホットチリ味」を食べてみた - GIGAZINE



舌を交換したくなるレベルに激辛なソースがつくケンタッキー「レッドホットチキン」の「激辛チャレンジセット」を食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛のヤンニョムチキンがサンドされた「甘辛ヤンニョムチキンナンサンド」と黒こしょう&ポークパティの相性が抜群な「黒こしょうマヨリブサンド ポーク」をロッテリアで食べてみた - GIGAZINE



1個で1日分のカロリーが摂取できる巨大バーガー「マキシマム超ワンパウンドビーフバーガー」をバーガーキングで食べてみた - GIGAZINE



2022年07月12日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.