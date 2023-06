「ホット スパイスモスチキン」のザクザク食感とピリ辛風味を再現してお酒のつまみにもぴったりな「ホット スパイスモスチキン風味スナック」を食べてみた

・関連記事

重量が約60%増えた「でからあげクン」などローソンの「でか」商品3種を食べてみた - GIGAZINE



にんにくマシマシな「ガーリック醬油チキンフィレバーガー」やバジルオイルにチキンが浸る「バジルチキンフィレバーガー」などウェンディーズ・ファーストキッチンのチキンバーガー3種試食レビュー - GIGAZINE



トロッと脂がのったサーモンをご飯と一緒に頬張るなか卯の「サーモン丼」を食べてみた - GIGAZINE



トマトとチーズの相性が抜群でご飯が進むすき家の「タコライス」「牛あいがけタコライス」「ファイヤータコライス」試食レビュー - GIGAZINE



あの「タラタラしてんじゃね~よ」がカップ焼そばになった「タラタラしてんじゃね~よ味焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



「ビーフシチュー&ポテト」「あずき&ホイップ」などザクザク&もっちりした食感の生地に2つの味が入ったミスドの「ザクもっちリング」全3種を食べてみた - GIGAZINE



ジャンキーさ控えめなあっさり塩味の「ファミチキ 旨塩だれ」を食べてみた - GIGAZINE



たっぷりあふれる辛口ソースがヒリヒリと爽快な刺激をもたらすモスの新バーガー「クール スパイストマト」を食べてみた - GIGAZINE



2023年06月16日 12時55分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.