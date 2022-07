食欲そそるガーリックとピリッと舌を刺すハバネロの辛みがチキンと相性抜群なケンタッキー「ダブルパンチサンド」試食レビュー

・関連記事

ヒリッと辛いタルタルソースがエビによく絡むフレッシュネスバーガーの「麻辣チリシュリンプバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



白いとろ~りチーズソースがたっぷりかかった「白いモスバーガー」など夏の新メニュー3種を食べてみた - GIGAZINE



1個で1日分のカロリーが摂取できる巨大バーガー「マキシマム超ワンパウンドビーフバーガー」をバーガーキングで食べてみた - GIGAZINE



爽やかに生姜が香る特製タレが豚肉のうまみを引き立ててご飯が進むすき家「豚生姜焼き丼」を食べてみた - GIGAZINE



舌を交換したくなるレベルに激辛なソースがつくケンタッキー「レッドホットチキン」の「激辛チャレンジセット」を食べてみた - GIGAZINE



2022年07月14日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.