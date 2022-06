気候変動によって「ワインの味」が変わりつつある、ワイン生産者や科学者はどうやって変化に立ち向かっているのか？

近年では気候変動が人々の生活や農業など幅広い分野に影響を及ぼしていることが知られています。世界中の人々に親しまれている「ワイン」の味も気候変動の影響で変化しつつあるとのことで、海外メディアのArs Technicaがワイン専門の科学者や生産者を取材したレポートを公開しました。 Climate change is altering the chemistry of wine | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2022/06/climate-change-is-altering-the-chemistry-of-wine/ ワインは熟成したブドウを収穫し、搾った果汁をアルコール発酵・熟成させることで生産されています。生産者はワインの品質に影響するさまざまな化学的条件を分析し、ブドウ栽培や収穫の段階から目指すワインにとって最適なものを選択することで、高品質のワインを生産しています。ところが、近年では気候変動による気候の変化やそれに伴う山火事などの発生により、ワインの品質が大きく左右されているとのこと。

