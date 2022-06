ロシアがデータをロシア国内に保存しなかったとしてTwitch・Pinterest・Airbnb・UPSに罰金を科す

ゲーム特化のライブ配信プラットフォームである Twitch 、写真共有サービスの Pinterest 、バケーションレンタルプラットフォームの Airbnb 、国際輸送サービスの United Parcel Service (UPS)の4社が、ロシアユーザーの個人情報をロシア国内のサーバーに保存することを拒否したとして、モスクワの裁判所から罰金を科せられたことが明らかになりました。 Russia fines foreign firms for alleged data storage violations | Reuters https://www.reuters.com/technology/russia-fines-streaming-company-twitch-over-data-storage-2022-06-28/ Russia Fines Western Tech Companies Over Data Storage | PCMag https://www.pcmag.com/news/russia-fines-western-tech-companies-over-data-storage ロシアの報道機関によると、ロシアのタガンスキー地方裁判所が「ロシア国民の個人情報はロシア国内のデータサーバーに保存しなければいけない」というロシアの法律に違反するとして、Twitch・Pinterest・Airbnbにそれぞれ200万ルーブル(約500万円)、UPSに100万ルーブル(約250万円)の罰金を科しました。 この報道に対して、UPSの広報担当者は「裁判所の決定について検討を続けています。現時点ではこれ以上の情報を提供することはできません」と述べ、罰金を科せられたことを認めながら、詳細については説明できないとしています。なお、その他のTwitch、Pinterest、Airbnbはコメントの要請に応じていません。

・関連記事

2022年06月29日

