古代ローマの「精巧なペニスのペンダント」が見つかる

by The Portable Antiquities Scheme このような形をしたペンダントはローマ時代のイギリスで頻繁に見られましたが、今回発見されたもののような銀製ではなく、銅合金で作られているのが一般的だとのこと。考古学者のロリ・ロジャーソン氏は「銀は銅合金よりも高品質の金属であるため、ペンダントの保護能力を強化すると考えられていた可能性があります。このような形の厄払いを目的としたペンダントは、特に子どもたちのためによく使われていたと考えられています」と述べました。 これらの遺物について研究しているイヴ・ブレイヤー美術館の研究者、シリル・デュマ氏は「このペンダントは、不運の象徴である『邪眼』の影響を防ぐものです。ローマの男性、女性、子供、そして動物までもが、邪眼を追い払うためにこのようなペンダントを身につけていました」と考えを述べています。

by The Portable Antiquities Scheme 西暦42年から410年頃に作られたとみられる銀製の男根型ペンダントが、イギリスのケント州で発見されました。このペンダントは災難から身を守るために首からさげられていたようです。 Record ID: PUBLIC-E168F3 - ROMAN pendant https://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/1035209 Metal detectorist in UK finds ancient Roman penis pendant | Live Science https://www.livescience.com/roman-penis-pendant-found-uk 発見されたペンダントは長さ約3.1cm、幅約1.2cm、厚さ約0.9cmで、重さは9.7gです。上部にはひもを通すための小さな輪があります。

2022年06月10日 23時00分00秒 in Posted by log1p_kr

