iPadの新マルチタスク機能「ステージマネージャ」はM1搭載iPadでしか動作しないことが明らかに



Appleの年次開発者向け会議であるWWDC22の中で、iPad向けOSの次期メジャーバージョンとなる「iPadOS 16」が発表されました。このiPadOS 16ではmacOS同様のより自由度の高いマルチタスク機能となる「ステージマネージャ」が発表されたのですが、同機能はM1以降のチップを搭載したiPadでなければ利用できないことが明らかになっています。



iPadではこれまで2つのアプリを同時に開くことが可能でしたが、アプリのウインドウサイズは一定となっており、PCやMacのような自由度の高いマルチタスクは不可能でした。しかし、iPadOS 16の新機能である「ステージマネージャ」では、ウインドウサイズを自由に変更しながらより最大8つのアプリを同時に開くよりPCライクなマルチタスクが可能となります。



しかし、このステージマネージャはM1搭載iPadでなければ動作しないことが明らかになりました。



Digital Trendsがステージマネージャを利用できるiPadがM1搭載モデルに限定される理由を尋ねたところ、Appleは「ステージマネージャが多用するiPadOS 16の新機能『高速メモリスワップ』によるところが大きい」と説明しています。高速メモリスワップ機能は、iPad上で動作するアプリがストレージをRAMに変換するという機能で、これにより各アプリは最大16GBのメモリを要求することが可能となります。ステージマネージャでは最大8つのアプリを同時に実行することが可能となるため、各アプリが16GB分のメモリを要求する可能性を考慮し、その分のリソースを確保する必要があります。これをスムーズに実行するにはM1チップが必要になるというわけです。



記事作成時点でM1を搭載しているiPadモデルは、第5世代12.9インチiPad Pro、第3世代11インチiPad Pro、第5世代iPad Airの3つのみです。ただし、今後AppleはM2チップを搭載した新しいiPadをリリースしていくことになると予測されるため、ステージマネージャに対応したiPadモデルは今後増加していくと思われます。





なお、iPhone 13 Pro/13 Pro Maxのみが対応しているProResの4K動画は256GB以上のストレージを持っている端末でのみ利用可能となるため、iPadのステージマネージャもより多くのメモリやストレージを持った端末でのみ利用できるようになる可能性があるとDigital Trendsは記しています。