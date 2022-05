2022年05月24日 06時00分 ハードウェア

Apple Watchのリストバンド部分にカメラが合体した「Wristcam」を実際に使った感想は?



Apple Watchといえばシーンに応じてリストバンドを変更することができるのが特徴のひとつ。しかし、公式のリストバンドはデザインが限られているうえに高額ということで、サードパーティー製の安価なリストバンドも多数販売されています。そんなApple Watch向けのリストバンドにカメラが合体した「Wristcam」が登場しており、実際に使ってみたレビューをApple関連メディアの9to5Macがまとめています。



Wristcamはリストバンドとカメラが一体化したApple Watch用のリストバンドです。iPhoneを取り出さなくてもリストバンド部分にあるカメラで4K解像度の写真やフルHD(1920×1080ピクセル)画質のムービーを撮影可能で、Apple Watch同様高い耐水性を実現しているため、水濡れを気にせず利用することができます。なお、Wristcamは元Apple Watchのデザイナーとアプリ開発者からなるチームにより作成されており、価格は299ドルで、Apple認定のサードパーティー製アクセサリーであることを証明する「Made for Apple Watch」も取得しています。





Wristcamのパッケージはこんな感じ。中には電源アダプタ―・充電器・本体が入っており、Wristcam用の替えバンドも入っているそうです。





Wristcamには8メガピクセルのバックカメラと2メガピクセルのフロントカメラがあり、4K画質の写真を2000枚、1時間分の1080p動画を保存可能な8GBの内部ストレージも搭載されています。バッテリーは週に2回程度充電する必要があり、MagSafeのような磁石でくっつくタイプの充電器を使い、30~60分程度でフル充電することが可能。専用アプリをiPhoneにインストールしてWristcamとApple Watchをペアリングする必要があり、アプリ経由でWristcamで撮影した写真や動画をiPhoneに取り込むことが可能となります。



Wristcamのカメラを起動するには、Siriを用いるかApple Watchにインストールされた専用アプリを使用する必要があります。実際にWristcamのカメラで撮影した写真の一例が以下の通り。





Wristcamはサードパーティー製のアクセサリーであるためFaceTimeとは互換性がありません。ただし、Wristcamの専用アプリを使えばビデオ通話をしたりビデオメッセージを送信したりすることが可能です。Wristcamアプリを持っていない相手にもビデオメッセージを送信することができますが、ビデオ通話を行うには双方がWristcamアプリをインストールする必要があります。



9to5Macは「Wristcamはすべての人に向いているアクセサリーというわけではありませんが、セルラーモデルのApple Watchを持っているユーザーの場合、常にiPhoneを所持しているというわけではないため、Wristcamの写真撮影機能が役立つ可能性があります」「WristcamをGoProのようなアクションカメラとして使用するのが理想だと思います」と記しています。





ただし、9to5Macは「Wristcamのアイデアが好きですが、本来あるべきほどシンプルな操作感には仕上がっていないため、デバイスについて学ぶために公式が提供する15のハウツービデオを見る必要があるのは問題です。使用方法を完璧に覚えるには時間と忍耐が必要です」とも記しています。



なお、Wristcamは公式サイトから299ドル(約3万8000円)で購入可能です。



