2021年07月14日 10時35分 ハードウェア

AppleがiPhoneの背面に磁石でくっつくモバイルバッテリー「MagSafe Battery Pack」をリリース、価格は約1万1000円



Appleが2021年7月13日に、iPhone 12シリーズ向けの磁力でくっつくワイヤレス充電器MagSafeに対応した公式モバイルバッテリー「MagSafe Battery Pack」の発売しました。



MagSafe Battery Packはその名の通りMagSafeに対応したバッテリーパック(モバイルバッテリー)です。バッテリー自体はLightningケーブルによって充電可能で、充電しながら給電できるパススルー充電に対応。バッテリー自体の出力は最大15Wで、公式サイトには「20W以上の電源アダプタを使えば、MagSafe Battery PackとiPhoneの両方をより速く充電できます」とのことなので、パススルー充電時はiPhone側を5Wで充電しつつ15Wで自己充電する模様。なお、バッテリー容量は明記されていないため不明です。





MagSafeの磁力でビタッとくっつけている様子が以下。iPhone 11のモバイルバッテリー付きシリコンケース「iPhone 11 Smart Battery Case」にはiPhoneのロックがかかっている時でも解除されている時でもカメラアプリケーションを起動できる専用のカメラボタンが搭載されていましたが、今回のMagSafe Battery Packにはこうした物理ボタンは搭載されていないようです。





サードパーティ製のMagSafe対応モバイルバッテリーも多数登場していますが、これらのサードパーティ製品はあくまで「MagSafe互換」です。今回のMagSafe Battery Packは公式製品であるため、iPhoneのバッテリーウィジェットやロック画面にバッテリー残量が表示されます。





MagSafe Battery Packの価格は99ドル(約1万1000円)で、アメリカでの初回出荷日は7月19日。iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、およびiPhone 12 Pro Maxで動作し、iOS 14.7以降が必要です。