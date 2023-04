AppleのMRヘッドセットは取り外し可能なバッテリーをケーブルでつないで利用＆データ転送にはUSB-Cポートを採用との報道

Magnetic connector will attach tethered battery to Apple headset https://appleinsider.com/articles/23/04/23/apples-mr-headset-to-use-magnetically-attached-tethered-battery ガーマン氏によると、AppleのMRヘッドセットには2つのポートがあり、ひとつはデータ転送用のUSB-Cポートで、もうひとつはバッテリーパックを取り付けるための独自の磁気ポートになる模様。 MRヘッドセットは動作にバッテリーパックが必要で、このバッテリーパックは MagSafeバッテリーパック によく似たサイズと形状になっているそうです。なお、このバッテリーパックひとつでMRヘッドセットが約2時間利用可能になる模様。

Apple関連のリーク情報を取り扱うBloombergのマーク・ガーマン氏が、Appleが2023年6月に開催予定の WWDC23 で発表すると目されている 複合現実 (MR)ヘッドセットについて、新たな詳細を明かしています。 Gurman: Apple headset attaches required battery pack via magnetic connector, separate USB-C port for data transfer - 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/04/23/gurman-apple-headset-usb-c-magnetic-charging-port/

2023年04月24日 10時26分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

