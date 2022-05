自分の周りを自動で飛び回って写真や動画を撮影してくれる自撮り用小型ドローンカメラ「Pixy」が話題に

ソーシャルニュースサイトのHacker NewsでもPixyが話題になっており、「 動画品質についてはいくつかの問題があるものの、プロモーションビデオでそれを隠さず正直に見せている点は好感が持てる 」「 こうしたフォーラムに集まるような人を除き、ほとんどのユーザーは細かい品質は気にしていない 」「 とても楽しくて遊び心のあるアイデアだと思う 」といったコメントが寄せられていました。 Snap launches its first drone | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=31194962

2022年05月02日 19時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

